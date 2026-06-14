Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи. Хотя чаще она возникает на открытых участках тела, существует редкая форма — подногтевая меланома. Из‑за нетипичного расположения ее нередко обнаруживают на поздних стадиях. Онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с NEWS.ru объяснила, какие изменения под ногтем должны насторожить, кому грозит повышенный риск развития заболевания и какие методы диагностики помогут выявить проблему вовремя. Простые правила самоконтроля могут спасти жизнь — разберем их подробно.

Что должно насторожить: первые симптомы

Самым ранним и наиболее характерным проявлением подногтевой меланомы является вертикальная темная полоса. Она тянется от основания ногтя к его свободному краю, напоминая линию, проведенную маркером. Цвет такой полоски варьируется от насыщенного коричневого до глубокого черного.

На начальной стадии ноготь может сохранять привычную форму и структуру, что часто вводит человека в заблуждение — кажется, что повода для беспокойства нет. Однако со временем полоса начинает расширяться, захватывая все большую площадь ногтевой пластины. Важным диагностическим признаком считается распространение пигментации на коже вокруг ногтя — так называемый симптом Хатчинсона.

Важно помнить, что потемнение ногтя не всегда говорит о раке. Подобная картина может наблюдаться при травмах, грибковых инфекциях или приеме некоторых лекарств. Только врач может достоверно определить природу изменений.

Как отличить меланому от безобидных проблем

Главная сложность диагностики заключается в том, что подногтевая меланома часто маскируется под другие, более привычные состояния. Наиболее частые «двойники» — это подногтевая гематома (синяк) и онихомикоз (грибок).

Чтобы не ошибиться, нужно обратить внимание на динамику изменений. Гематома возникает после удара, имеет неровные края и со временем меняет цвет, смещаясь к краю ногтя по мере его роста. Грибок обычно поражает несколько ногтей сразу, вызывает пожелтение и крошение пластины, но редко дает четкую темную вертикальную линию.

Меланома же развивается медленно, без явной причины, не реагирует на противогрибковые препараты и не смещается относительно основания ногтя. Если полоска не проходит и продолжает расти в ширину, откладывать визит к дерматологу категорически нельзя.

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Дополнительные симптомы, которые нельзя игнорировать

По мере прогрессирования заболевания к темной полосе присоединяются другие, более тревожные симптомы. Ногтевая пластина перестает быть гладкой: она утолщается, становится хрупкой, начинает отслаиваться от ложа или растрескиваться.

Может появиться спонтанное кровотечение — даже при легком прикосновении под ногтем выступает кровь. Иногда пациенты отмечают неприятные ощущения: зуд, жжение или чувство распирания в области пораженного пальца. На поздних стадиях деформация становится явной, а боль существенно ограничивает повседневную активность.

Особую настороженность должны вызывать общие симптомы: необъяснимая слабость, потеря веса или повышение температуры тела. Эти признаки могут свидетельствовать о том, что процесс вышел за пределы ногтевого ложа.

Кто в зоне риска

В группу повышенного риска развития подногтевой меланомы могут входить:

люди с хроническими травмами ногтевой области. Речь идет об ударах, защемлениях, давлении, например из-за тесной обуви, а также постоянном врастании ногтей;

люди с генетической предрасположенностью (наличие меланомы у кровных родственников);

люди с атипичными родинками;

пожилые люди. Риск развития меланомы повышается с возрастом, особенно после 50 лет, и продолжает расти с годами. Пик заболеваемости часто приходится на пятую — седьмую декады жизни.

люди с ослабленным иммунитетом;

люди с врожденными или приобретенными пигментными нарушениями в области ногтя. Редкие невусы (родинки) могут трансформироваться в злокачественную опухоль.

Что делать, если вы заметили полоску

При обнаружении темной вертикальной полосы под ногтем единственно верная тактика — как можно скорее записаться на прием к врачу-дерматологу или онкологу. Не стоит заниматься самолечением или ждать, пока само пройдет.

На приеме врач проведет осмотр и, скорее всего, выполнит дерматоскопию — безопасный и безболезненный метод, позволяющий рассмотреть структуру ногтя под многократным увеличением. Если возникнут сомнения, может потребоваться более детальное обследование, включая УЗИ или цитологическое исследование.

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