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05 июня 2026 в 10:29

В Иркутске потемнение на веке у ребенка оказалось симптомом рака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Иркутске потемнение на веке у полуторагодовалого ребенка оказалось симптомом рака, сообщает «КП-Иркутск». Мать девочки рассказала, что врачи вначале предполагали, что у ее дочери обычный ушиб, однако симптомы не проходили.

Дочке провели полное обследование и взяли пункцию. Выяснилось, что образование в глазу является метастазом. Главная опухоль располагалась в левом надпочечнике, кроме того, болезнь затронула брюшную полость. Диагноз звучал пугающе: «низкодифференцированная нейробластома левого надпочечника», — рассказала мать девочки.

Ребенку провели четыре курса химиотерапии, из-за лечения у нее начались проблемы с пищеварением и тахикардия, а часть опухоли осталась в организме. Сейчас семья продолжает лечение в Израиле.

Ранее врач Дмитрий Буланов рассказал, что длительная слабость, кровь в стуле или моче, затяжной кашель, охриплость, уплотнения в мягких тканях и резкое похудение могут сигнализировать о ранней стадии рака. Он отметил, что поводом для визита к врачу могут стать любые стойкие и необъяснимые изменения в организме.

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