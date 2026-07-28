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28 июля 2026 в 00:27

Посол Ирана сделал заявление о проходе российских судов через Ормуз

Посол Джалали: Иран сохранит особый режим прохода судов РФ через Ормуз

Фото: Marcus Golejewski/Global Look Press
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Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив, заявил ТАСС посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. Других подробностей он не привел.

Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим, — сказал дипломат.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи рассказал, что переговоры между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе принесли определенные результаты, хотя ситуация на водном маршруте пока остается прежней. Так, 24 и 25 июля в Тегеране состоялось несколько раундов диалога на уровне замминистров, где стороны обсуждали принципы и механизмы обеспечения безопасности движения судов.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что остановка движения через Ормузский пролив возобновляет волну мирового энергетического кризиса. Он отметил, что 18 и 19 июля интенсивность судоходства оставалась низкой из-за обострения ударов США и Ирана в регионе.

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