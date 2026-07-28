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28 июля 2026 в 01:07

«Дружественная обстановка»: Трамп оценил переговоры США и Ирана

Трамп заявил, что переговоры США и Ирана проходят в дружественной обстановке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят «в очень дружественной обстановке». Об этом он сказал во время выступления под Детройтом в штате Мичиган.

По словам американского лидера, диалога не было бы без возобновления ударов США по Ирану. Он считает, Иран добивается скорейшего снятия блокады с морских портов страны.

Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия, заверил Трамп. По его словам, Соединенные Штаты готовы «очень быстро» нейтрализовать возможную ядерную угрозу со стороны Исламской Республики.

Между тем Трамп также признал наличие небольших разногласий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по иранской проблематике. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на указанные нюансы, их общие позиции по данному вопросу остаются весьма близкими.

До этого руководитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что военные страны начнут убивать по одному солдату армии США за каждого погибшего при американских ударах по Исламской Республике. По его словам, это правило уже показало свою эффективность.

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