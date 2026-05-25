Врач рассказала, у кого выше шанс заболеть меланомой Врач Кызымко: у блондинов шанс заболеть меланомой в 1,5 раза выше

У блондинов в 1,5 раза выше шанс заболеть меланомой, рассказала LIFE.ru дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники Мария Кызымко. Она отметила, что у рыжих людей риск выше в четыре раза.

Люди с I и II фототипом кожи действительно имеют значительно более высокий риск развития меланомы по сравнению с обладателями темных волос и смуглой кожи. У них снижено содержание защитного пигмента меланина, что делает кожу более уязвимой к повреждающему действию ультрафиолета, — рассказала Кызымко.

Врач посоветовала регулярно использовать средства с SPF при выходе на улицу. Она также предупредила, что самый опасный период нахождения на солнце — с 11 до 16 часов дня.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что вирусы гепатита В и С чреваты хроническим воспалением печени, циррозом и в итоге первичным раком этого органа. При этом самой известной онкогенной инфекцией считается вирус папилломы человека.