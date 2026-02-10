В России одобрена мРНК-вакцина для лечения меланомы

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина получил разрешение Минздрава России на использование мРНК-вакцины для терапии меланомы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Она будет изготавливаться индивидуально для каждого больного на основе его генетического материала и применяться после хирургического удаления метастазов.

Минздрав России выдал разрешение на применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата (иБТЛП): Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК вакцина для терапии меланомы, — сказано в сообщении.

Разработка велась совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ радиологии. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, данная технология — один из первых шагов в применении мРНК-препаратов против рака, но пока рано говорить о массовом внедрении.

Тем временем ученые Сеченовского университета создают препарат для лечения сложных форм меланомы. Речь идет о передовой технологии с использованием иммунных клеток пациента. Позднее ее адаптируют для борьбы с раком мочевого пузыря и легких.