Веснушки назвали одним из признаков опасного заболевания

Веснушки могут быть признаком серьезных проблем, включая меланому. Дерматолог Анна Матвеева объяснила «Газете.Ru», что особенно внимательными должны быть светлокожие люди с рыжими/светлыми волосами и геном MC1R, а также те, у кого много родинок.

Эти мелкие светло-коричневые пятнышки (1–3 мм) обычно появляются в детстве на открытых участках, темнеют летом и бледнеют зимой. Сами по себе они безвредны, но указывают на высокую чувствительность кожи к ультрафиолету (фототипы I–IIA) и повышенный риск повреждений, отметила врач.

Если после загара появляются новые пятна, отличающиеся по размеру или цвету от привычных, это может быть следствием солнечного повреждения. Такие образования — солнечное лентиго (темные стойкие пятна) — крупнее, темнее, не исчезают зимой и имеют нечеткие границы, — предупредила Матвеева.

По ее мнению, любые пятна, которые растут, меняют форму, цвет или асимметричны, требуют срочной консультации дерматолога. Удалять безвредные веснушки не нужно — это эстетический выбор, продолжила дерматолог. Важно ежедневно использовать защиту SPF 50+, даже в пасмурную погоду и за стеклом, так как UVA-лучи активны круглый год.

Ранее визажист Таша Итунина заявила, что из-за увеличения солнечной активности следует использовать крема с SPF даже в городе. Она отметила, что такой феномен является причиной рака кожи. По ее словам, SPF встречается не только в кремах для пляжа, но и в декоративной косметике, а также в шампунях.