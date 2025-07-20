Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 05:27

Веснушки назвали одним из признаков опасного заболевания

Дерматолог Матвеева: изменение формы и цвета веснушек говорит о риске меланомы

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/Global Look Press

Веснушки могут быть признаком серьезных проблем, включая меланому. Дерматолог Анна Матвеева объяснила «Газете.Ru», что особенно внимательными должны быть светлокожие люди с рыжими/светлыми волосами и геном MC1R, а также те, у кого много родинок.

Эти мелкие светло-коричневые пятнышки (1–3 мм) обычно появляются в детстве на открытых участках, темнеют летом и бледнеют зимой. Сами по себе они безвредны, но указывают на высокую чувствительность кожи к ультрафиолету (фототипы I–IIA) и повышенный риск повреждений, отметила врач.

Если после загара появляются новые пятна, отличающиеся по размеру или цвету от привычных, это может быть следствием солнечного повреждения. Такие образования — солнечное лентиго (темные стойкие пятна) — крупнее, темнее, не исчезают зимой и имеют нечеткие границы, — предупредила Матвеева.

По ее мнению, любые пятна, которые растут, меняют форму, цвет или асимметричны, требуют срочной консультации дерматолога. Удалять безвредные веснушки не нужно — это эстетический выбор, продолжила дерматолог. Важно ежедневно использовать защиту SPF 50+, даже в пасмурную погоду и за стеклом, так как UVA-лучи активны круглый год.

Ранее визажист Таша Итунина заявила, что из-за увеличения солнечной активности следует использовать крема с SPF даже в городе. Она отметила, что такой феномен является причиной рака кожи. По ее словам, SPF встречается не только в кремах для пляжа, но и в декоративной косметике, а также в шампунях.

здоровье
меланома
дерматологи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Тульскую область
«Море зачастую обманчиво»: эксперт предупредила об опасностях при купании
«Просто рухнет»: на Западе предсказали Киеву катастрофу на фронте
Украинский суд избрал для Баскова строгую меру пресечения
Петербургский аэропорт примет перенаправленные из Москвы рейсы
Составлен список звезд, которых подозревают в связи с темными силами
Трамп назвал Обаму мошенником и обвинил в подлоге
Задолженность Google в РФ существенно выросла
Веснушки назвали одним из признаков опасного заболевания
Вертолет с двумя людьми на борту чудом не разбился на Алтае
Стало известно, какая категория россиян может лишиться субсидий на ЖКХ
В Госдуме пояснили, как индексируют пенсии военных пенсионеров
Полиция озвучила, почему водитель врезался в толпу в Лос-Анджелесе
Скандальный сайт «Миротворец» пополнился еще одной российской фамилией
По делу о растрате в Белгородской области арестованы три человека
Атака дронов на Москву ночью 20 июля: взрывы, пожары, что известно
Хронический бронхит: симптомы, как лечить, может ли разрушить легкие
Подросток ударил ножом товарища во время отдыха в Москве
Сильные подземные толчки зарегистрировали в Иране
Опубликованы кадры последствия падения обломков дрона ВСУ в Зеленограде
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.