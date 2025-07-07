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07 июля 2025 в 05:00

«Стало опаснее»: визажист о необходимости использовать крема с SPF

Визажист Итунина: крема с SPF необходимо использовать даже в городе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использовать крема с Sun Protection Factor необходимо даже в городе из-за увеличения солнечной активности, что приводит к раку кожи, заявила NEWS.ru визажист Таша Итунина. По ее словам, SPF встречается не только в кремах для пляжа, но и в декоративной косметике, а также в шампунях.

Дерматологи говорят о необходимости использования крема с защитой от солнца и в городе. А значок SPF уже активно мелькает не только в составе пляжных кремов, но и в декоративной косметике, и даже в шампунях. К сожалению, во всем мире, включая Россию, отмечается устойчивый рост случаев рака кожи. Говоря простыми словами, солнце стало жестче и опаснее, — сказала Итунина.

Она уточнила, что солнцезащитный крем необходим для предотвращения пигментации и преждевременного старения кожи. По словам Итуниной, пользоваться косметикой c SPF следует даже тем, кто выходит из дома на короткие промежутки времени. При этом, уточнила визажист, защита для пляжного отдыха и в городских условиях должна быть разная.

Безусловно, наличие SPF и в декоративной косметике, например, в тональных кремах, пудрах, бальзамах для губ, является плюсом. Тем не менее это дополнение, а не полноценная защита кожи. Поэтому добавляйте в утреннюю рутину ухода за кожей SPF-крем, который может служить прекрасной базой под макияж, — добавила Итунина.

Ранее дерматовенеролог Алексей Силин посоветовал точно определить фототип кожи, чтобы правильно подобрать солнцезащитный крем. По его словам, перед покупкой средства необходимо проконсультироваться с врачом.

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