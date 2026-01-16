Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 07:18

В России первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы

Гинцбург сообщил, что первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первые пациенты уже готовятся к получению вакцины от меланомы, заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, которые приводит РИА Новости, некоторым проведена диагностика.

Для некоторых уже созданы сами индивидуальные последовательности мРНК, на основе которых сейчас нарабатывается в необходимом количестве вакцина, — отметил он.

До этого, 8 января, Гинцбург заявил, что разработка персонализированной российской вакцины от меланомы перешла в стадию подготовки для конкретных пациентов. По его словам, после каждой введенной дозы будет проводиться оценка уровня иммунного ответа.

До этого стало известно, что свыше 698 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз в прошлом году. По информации Министерства здравоохранения России, в 2023 году данные заболевания выявлялись реже. Вместе с тем подчеркивается, что российские специалисты стали чаще выявлять рак на ранней стадии его развития.

