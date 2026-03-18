Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке Оренбургский суд утвердил приговор экс-сенатору Арашукову за взятку

Оренбургский областной суд оставил в силе приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Инстанция отклонила апелляционные жалобы защиты и представление прокуратуры.

Судебная коллегия <...> определила: приговор Ленинского районного суда города Оренбурга от 13 января 2026 года в отношении Арашукова <...> оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя, апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения, — огласила решение судья.

Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо в зале Совета Федерации. В 2022 году Мосгорсуд приговорил его и отца к пожизненному сроку за организацию убийств и хищение газа у «Газпрома» на сумму более 4,4 млрд рублей. Уже в колонии экс-сенатор стал фигурантом нового дела. По версии следствия, он через адвоката передал 3 млн рублей сотруднику УФСИН, чтобы получить привилегированные условия содержания.

В январе суд признал его виновным по этому эпизоду и назначил 10 лет колонии и штраф 120 млн рублей. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание Арашукову определено как пожизненное лишение свободы со штрафом в 120 млн рублей.

Ранее следствие возобновило расследование в отношении IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого. Миллиардеру вновь заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.