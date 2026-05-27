27 мая 2026 в 14:41

Раскрыта колоссальная сумма «заработка» украинских военкомов

Депутат Рады Мазурашу: сотрудники ТЦК зарабатывают на взятках до $1 млн в сутки

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкомата) на Украине зарабатывают около $1 млн (71,6 млн рублей) в сутки на взятках, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в эфире YouTube-канала. Он охарактеризовал действия сотрудников ТЦК как издевательство соотечественников над соотечественниками.

Украинцы в форме издеваются над гражданскими украинцами. Это недопустимо. Я хотел донести, что это критично и что это является основой для большого схематоза, который, по моим скромным оценкам, [составляет] приблизительно $1 млн в сутки, — сказал он.

По словам депутата, часть украинцев буквально «выгоняют» из страны. Вместе с этим им даже не дают возможности мужчинам из-за границы вернуться домой, добавил он.

Ранее в украинском Кропивницком сотрудники территориального центра комплектования забрали местного жителя для уточнения учетных данных прямо вместе с восьмилетней дочерью. Мужчина ехал на машине с ребенком, когда его остановили полицейские.

