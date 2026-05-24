Умершего в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Тернополя мобилизованного украинца застрелили сотрудники, сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Там отметили, что призванным на фронт до последнего не выдают оружие.

В Тернополе сотрудники ТЦК у себя в здании застрелили насильно мобилизованного украинца. Отметим, что мобилизованные украинские солдаты видят оружие лишь несколько раз за время службы: во время прохождения базовой подготовки, боевого слаживания в бригадах и уже перед выходом на позиции, — уточнил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба украинского главного управления Национальной полиции сообщила, что в одном из туалетов ТЦК обнаружили мертвого мужчину. Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя, который в тот же день был доставлен на военный объект.

До этого в Днепропетровске мужчина умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК. По информации военкомов, призывника поймали 5 мая и сразу же увезли на медкомиссию. На осмотре ему резко стало плохо.