24 мая 2026 в 19:42

Российские силовики пролили свет на смерть мобилизованного украинца в ТЦК

Погибшего в ТЦК Тернополя мобилизованного застрелили

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Умершего в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Тернополя мобилизованного украинца застрелили сотрудники, сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Там отметили, что призванным на фронт до последнего не выдают оружие.

В Тернополе сотрудники ТЦК у себя в здании застрелили насильно мобилизованного украинца. Отметим, что мобилизованные украинские солдаты видят оружие лишь несколько раз за время службы: во время прохождения базовой подготовки, боевого слаживания в бригадах и уже перед выходом на позиции, — уточнил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба украинского главного управления Национальной полиции сообщила, что в одном из туалетов ТЦК обнаружили мертвого мужчину. Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя, который в тот же день был доставлен на военный объект.

До этого в Днепропетровске мужчина умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК. По информации военкомов, призывника поймали 5 мая и сразу же увезли на медкомиссию. На осмотре ему резко стало плохо.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
