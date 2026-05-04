Сотрудников военкоматов Украины обвинили в мобилизации наркоманов и калек В ВСУ жалуются на массовую мобилизацию непригодных к службе мужчин

Украинские военные массово жалуются, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей, сообщило местное издание Hromadske. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.

Нормальной стала ситуация, что, условно говоря, из десяти человек, которых нам дают, трое ограниченно годны, двое с наркотической зависимостью, двое ушли в СЗЧ. Словом, беда, — отметил он.

В материале сказано, что массовая мобилизация непригодных к службе на Украине — «это черная дыра». Ковалев уточнил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) стремятся лишь выполнить свою норму по мобилизации, поэтому отбирают «всех подряд».

