Сотрудников военкоматов Украины обвинили в мобилизации наркоманов и калек

В ВСУ жалуются на массовую мобилизацию непригодных к службе мужчин

Украинские военные массово жалуются, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей, сообщило местное издание Hromadske. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.

Нормальной стала ситуация, что, условно говоря, из десяти человек, которых нам дают, трое ограниченно годны, двое с наркотической зависимостью, двое ушли в СЗЧ. Словом, беда, — отметил он.

В материале сказано, что массовая мобилизация непригодных к службе на Украине — «это черная дыра». Ковалев уточнил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) стремятся лишь выполнить свою норму по мобилизации, поэтому отбирают «всех подряд».

Ранее сообщалось, что на кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ. Как рассказал немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, ситуация в стране достигла критической отметки. Армия бывшей советской республики ежедневно теряет большое количество бойцов, и масштаб потерь невозможно скрыть.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

