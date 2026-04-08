На кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ, рассказал корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф. Он отметил, что ситуация в стране достигла критической отметки. По его словам, армия бывшей советской республики ежедневно теряет большое количество бойцов и масштаб потерь невозможно скрыть.
До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ за неделю в зоне СВО, включая наемников, составили почти 8,9 тыс. человек. По его словам, группировка войск «Центр» нанесла наибольший ущерб украинской армии на западных рубежах ДНР и в Днепропетровской области.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль Герою России рядовому Сергею Ярашеву, который удерживал позицию в одиночку в течение двух месяцев. Он выразил благодарность бойцу за мужество и пожелал ему скорейшего восстановления.