В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях и кладбищах

В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях и кладбищах Welt: для погибших солдат ВСУ не осталось места на украинских кладбищах

На кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ, рассказал корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф. Он отметил, что ситуация в стране достигла критической отметки. По его словам, армия бывшей советской республики ежедневно теряет большое количество бойцов и масштаб потерь невозможно скрыть.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ за неделю в зоне СВО, включая наемников, составили почти 8,9 тыс. человек. По его словам, группировка войск «Центр» нанесла наибольший ущерб украинской армии на западных рубежах ДНР и в Днепропетровской области.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль Герою России рядовому Сергею Ярашеву, который удерживал позицию в одиночку в течение двух месяцев. Он выразил благодарность бойцу за мужество и пожелал ему скорейшего восстановления.