20 мая 2026 в 06:00

Названы пять привычек мышления, которые разрушают самооценку

Психолог Романив: перфекционизм и привычка раздувать проблемы снижают самооценку

Перфекционизм и привычка раздувать проблемы снижают самооценку, заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, эти ментальные ловушки превращают мелкие неудачи в катастрофу, лишают мотивации и мешают человеку реализовывать собственный потенциал.

Мы часто не замечаем, как привычные модели мышления незаметно подтачивают нашу уверенность в себе, превращая мелкие неудачи в катастрофу, а конструктивную критику — в подтверждение собственной несостоятельности. Эти ментальные ловушки становятся цепной реакцией, которая подрывает самооценку, лишает мотивации и мешает реализовывать потенциал. Первая — это перфекционизм. Ловушка безупречности, когда человек, одержимый идеей сделать все идеально, постоянно живет в состоянии стресса и боится начать дело, опасаясь несовершенного результата. Привычка раздувать проблемы до масштабов катастрофы — еще один сокрушительный удар по самооценке. Когда мы автоматически предполагаем худший сценарий в любой ситуации, мозг воспринимает это как реальную угрозу, — пояснила Романив.

По ее словам, также опасна склонность фильтровать информацию через негатив, когда человек замечает только ошибки и критику, отсеивая все положительные моменты. Она добавила, что еще одним деструктивным элементом выступает привычка сравнивать себя с окружающими, которая в эпоху социальных сетей достигла масштабов эпидемии.

Еще одна из коварных привычек мышления — склонность фильтровать информацию, акцентируясь исключительно на негативе. Человек, попавший в эту ловушку, словно носит очки с темными линзами: он замечает только ошибки, критику и неудачи, автоматически отсеивая положительные моменты. Привычка мыслить категориями «должен», «обязан», «необходимо» создает невидимые оковы, сковывающие свободу и радость жизни. И последнее: в эпоху социальных сетей привычка сравнивать себя с окружающими достигла масштабов эпидемии. Мы невольно сопоставляем свою жизнь с отфильтрованными историями успеха других, измеряем собственную ценность через призму чужих достижений и внешности. Однако такое сравнение — путь в никуда, — заключила Романив.

Ранее психолог Виктория Ковалева заявила, что родительское принятие и постоянная поддержка помогут ребенку сформировать устойчивую самооценку, которая не будет зависеть от транслируемых образов в интернете. Она посоветовала взрослым обсуждать с детьми контент из соцсетей и объяснять им принципы создания «идеальной» картинки.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
