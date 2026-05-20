Названы пять привычек мышления, которые разрушают самооценку

Перфекционизм и привычка раздувать проблемы снижают самооценку, заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, эти ментальные ловушки превращают мелкие неудачи в катастрофу, лишают мотивации и мешают человеку реализовывать собственный потенциал.

Мы часто не замечаем, как привычные модели мышления незаметно подтачивают нашу уверенность в себе, превращая мелкие неудачи в катастрофу, а конструктивную критику — в подтверждение собственной несостоятельности. Эти ментальные ловушки становятся цепной реакцией, которая подрывает самооценку, лишает мотивации и мешает реализовывать потенциал. Первая — это перфекционизм. Ловушка безупречности, когда человек, одержимый идеей сделать все идеально, постоянно живет в состоянии стресса и боится начать дело, опасаясь несовершенного результата. Привычка раздувать проблемы до масштабов катастрофы — еще один сокрушительный удар по самооценке. Когда мы автоматически предполагаем худший сценарий в любой ситуации, мозг воспринимает это как реальную угрозу, — пояснила Романив.

Еще одна из коварных привычек мышления — склонность фильтровать информацию, акцентируясь исключительно на негативе. Человек, попавший в эту ловушку, словно носит очки с темными линзами: он замечает только ошибки, критику и неудачи, автоматически отсеивая положительные моменты. Привычка мыслить категориями «должен», «обязан», «необходимо» создает невидимые оковы, сковывающие свободу и радость жизни. И последнее: в эпоху социальных сетей привычка сравнивать себя с окружающими достигла масштабов эпидемии. Мы невольно сопоставляем свою жизнь с отфильтрованными историями успеха других, измеряем собственную ценность через призму чужих достижений и внешности. Однако такое сравнение — путь в никуда, — заключила Романив.

Ранее психолог Виктория Ковалева заявила, что родительское принятие и постоянная поддержка помогут ребенку сформировать устойчивую самооценку, которая не будет зависеть от транслируемых образов в интернете. Она посоветовала взрослым обсуждать с детьми контент из соцсетей и объяснять им принципы создания «идеальной» картинки.