20 мая 2026 в 06:10

Атака на Днепропетровскую область 20 мая: какие цели поражены, что известно

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Утром 20 мая Минобороны РФ заявило о массированном ударе по ВСУ в Днепропетровской области. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что в Минобороны РФ сказали об атаке ВСУ на Днепропетровскую область

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из группировки войск «Центр» осуществили мощный артиллерийский обстрел по вражеским позициям на Днепропетровском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчеты РСЗО „Град“ 400-го самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ нанесли массированный удар по позициям формирований ВСУ на Днепропетровском направлении», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, артиллеристы выполнили удар полным пакетом 122-мм неуправляемых реактивных снарядов, поразив всю площадь заданного района и уничтожив скопление живой силы и огневые средства противника.

Что еще известно об атаке ВСУ на Днепропетровскую область

В ночь на среду Telegram-канал SHOT писал, что в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. По информации канала, российские военные, предположительно, продолжают наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Канал со ссылкой на источники заявляет, что этой ночью прилеты зафиксированы в областном центре, а также в Каменском (бывшем Днепродзержинске). Среди прочих целей, по данным SHOT, вновь атакован завод «Южмаш» — на месте взрыва наблюдается мощный пожар. Это одно из крупнейших военных предприятий Украины, выпускающее продукцию от беспилотников до ракет «Фламинго».

Военный корреспондент «Борий котенок» в «МАКСе» написал о сильном пожаре в Днепропетровске после ракетного удара.

«Местные каналы сообщают о прилете „Искандера“ по цели в черте города», — говорится в посте.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщает о взрывах и огне в Днепропетровске.

«Взрыв и огромный столб огня! Мощный удар нанесен по Днепропетровску. На месте прилета столб огня и дыма», — пишут авторы канала.

Анастасия Аржевитина
