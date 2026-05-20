МИД Эстонии высказал голословное мнение по украинским дронам

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником. Дрон появился в воздушном пространстве республики, указал политик в своих социальных сетях.

Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России, — заявил Цахкна.

Этот комментарий стал ответом на инцидент, в ходе которого румынский истребитель сбил украинский дрон над территорией Эстонии. Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения на использование своего воздушного пространства. Украина признала принадлежность аппарата и, по утверждению эстонской стороны, принесла извинения.

С конца марта беспилотники неоднократно залетали в Латвию, Литву и Эстонию. Москва сделала прибалтийским странам специальное предупреждение. Таллин потребовал от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогичную позицию заняла Финляндия, где также находили БПЛА у границы с Россией.

Ранее сообщалось, что не менее 25 украинских беспилотников пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в направлении России. По словам очевидца, дроны летели достаточно низко. Он уточнил, что БПЛА заметили в ночь на 3 мая. В то же время жители приграничных городов Эстонии получили предупреждения о возможной атаке дронов.