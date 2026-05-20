Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 05:37

МИД Эстонии высказал голословное мнение по украинским дронам

МИД Эстонии голословно обвинил Россию в появлении дрона ВСУ над республикой

Эстония Эстония Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником. Дрон появился в воздушном пространстве республики, указал политик в своих социальных сетях.

Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России, — заявил Цахкна.

Этот комментарий стал ответом на инцидент, в ходе которого румынский истребитель сбил украинский дрон над территорией Эстонии. Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения на использование своего воздушного пространства. Украина признала принадлежность аппарата и, по утверждению эстонской стороны, принесла извинения.

С конца марта беспилотники неоднократно залетали в Латвию, Литву и Эстонию. Москва сделала прибалтийским странам специальное предупреждение. Таллин потребовал от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогичную позицию заняла Финляндия, где также находили БПЛА у границы с Россией.

Ранее сообщалось, что не менее 25 украинских беспилотников пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в направлении России. По словам очевидца, дроны летели достаточно низко. Он уточнил, что БПЛА заметили в ночь на 3 мая. В то же время жители приграничных городов Эстонии получили предупреждения о возможной атаке дронов.

Европа
Эстония
дроны
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Си Цзиньпин охарактеризовал двусторонние отношения РФ и КНР
Врач объяснила, почему человек просыпается ночью и больше не может уснуть
Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки перед переговорами
Путин прибыл к месту переговоров с Си Цзиньпином
Атака на Днепропетровскую область 20 мая: какие цели поражены, что известно
МВД возьмет на контроль ситуацию с оставшимся в России блогером Черкашиным
Названы пять привычек мышления, которые разрушают самооценку
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 мая
МИД Эстонии высказал голословное мнение по украинским дронам
Психолог объяснила, почему поездка на дачу часто приводит к ссорам с мужем
Личная жизнь, алкоголизм, неудачная пластика: где сейчас Татьяна Догилева
Автор фейка о «призраке Киева» до сих пор не закрыл российскую «дочку»
Российский боец рассказал о встрече с украинским ИИ-дроном
Личная жизнь, рак, наркозависимость, Пугачева: где сейчас певец Шура
Школьники с 1 сентября начнут изучать новый профиль
В МГЮА раскрыли, кто получит повышенную зарплату в мае
«Нафтогаз» сообщила о повреждениях инфраструктуры
Глава РФПИ появился в китайской социальной сети
Личная жизнь, новые роли, секреты стройности: где сейчас Олеся Судзиловская
В США впервые поддержали документ о прекращении войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.