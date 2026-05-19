Политолог раскрыл, как РФ может ответить на атаки дронов из стран Балтии Политолог Перенджиев: РФ может атаковать базы стран Балтии в ответ на агрессию

Россия может атаковать военные объекты стран Балтии в ответ на удары дронов с их территории, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, у Службы внешней разведки уже есть данные, на каких именно базах располагаются бойцы ВСУ.

Заявление Эстонии о сбитом дроне требует проверки. На слово верить, да еще и эстонцам, себе дороже. Скорее всего, ребята из их министерства обороны решили набить себе цену перед руководством страны, якобы выполнив его задачу. Запуск дронов ВСУ с территории стран Балтии и даже открытие воздушного пространства для атак — это прямое вовлечение в конфликт. Поэтому, если Латвия или другие страны решатся атаковать Россию, нам следует отвечать. Тем более, мы знаем, где располагаются их военные базы, куда направили украинских солдат. Наша СВР недавно заявила, что это латвийские «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», — сказал Перенджиев.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что эстонские военные впервые сбили украинский дрон-камикадзе. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотник над озером Выртсъярв в южной части страны, недалеко от Тарту.