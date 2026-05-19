Заворотнюк, отъезд в США, бездетность: как живет актриса Екатерина Дубакина

Актриса Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему уезжала в США?

Чем известна Дубакина

Екатерина Дубакина родилась 2 ноября 1989 года в Севастополе. Окончила отделение режиссуры в Российской академии театрального искусства.

Дубакина прославилась благодаря роли Маши Шаталиной в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». При этом артистка в интервью журналисту Светлане Баласанян говорила, что жалеет об участии в проекте.

«Я попала в сериал, когда мне было 14 лет, а в это время надо сидеть за партой, а не сталкиваться со взрослым миром. Это было тяжело, я не была готова к этому. Я не могу связывать этот период со своей профессиональной деятельностью, моя профессиональная деятельность началась уже после института. А что это было? Просто так получилось, что девочка-подросток снялась в кино. Хотела бы, чтобы это произошло? В сослагательном наклонении уже не имеет смысла говорить, но я бы предпочла, чтобы этого не было», — пояснила Дубакина.

Также она снималась в лентах «Одинокое небо», «ЖАRА», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Красивая жизнь», «Провинциальный детектив», «Только по любви» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Актриса Екатерина Дубакина в сцене из спектакля «Прощай, конферансье» во время предпремьерного показа в Московском театре эстрады в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Дубакиной

Екатерина Дубакина замужем за режиссером Евгением Семеновым.

Детей у супругов нет.

Общалась ли Дубакина с Заворотнюк

Екатерина Дубакина работала вместе с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». При этом она не общалась и не созванивалась с коллегой в период ее болезни.

«Еще когда мы тогда работали, между нами была дистанция. У меня даже не было ее номера телефона», — объяснила она в интервью Светлане Баласанян.

Дубакина также заявила, что Заворотнюк никогда не ощущала себя звездой.

«Поскольку она получила свой успех не сразу, то она знала ему цену. У нее была очень большая нагрузка, так как все снималось быстро, в ритме, практически без выходных. Но она понимала это все и была благодарна за эту возможность. Она никогда не считала, что Земля крутится вокруг нее, у нее никогда не было нерабочего настроения. Она аккумулировала все свое внимание на то, чтобы хорошо работать. А еще она была очень отзывчивой и никогда не ощущала себя звездой», — добавила актриса.

Зачем Дубакина уезжала в США

Екатерина Дубакина говорила, что никогда не задумывалась об эмиграции, так как она сильно «принадлежит к русской культуре».

Екатерина Дубакина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Мыслей об эмиграции никогда не было, потому что я очень сильно принадлежу к российской культуре. Я абсолютно русский человек, я человек этой страны, человек этой культуры и этого менталитета. А еще я очень театральный человек, а такого театрального ландшафта, как в России, нет нигде», — объясняла она.

При этом на протяжении двух месяцев она жила в США и обучалась там актерскому мастерству.

«Некоторые мифы развеялись, когда я оказалась там. Я не понимала: а где весь блеск, одноэтажные дома? На деле все было гораздо проще, чем я себе представляла», — рассказала Дубакина.

Чем сейчас занимается Дубакина

Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Женщины» и «Тайна старого шкафа».

В скором времени также должен выйти сериал «Затмение» с ее участием.

