Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту

Нутрициолог Желянина: злоупотребление морской капустой вредно для здоровья

Злоупотребление морской капустой может негативно сказаться на здоровье, заявила NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, избыток йода в организме может быть столь же вредным, как и его недостаток.

Йод — важный микроэлемент для работы щитовидной железы, обмена веществ, энергии и даже вашего настроения. При его нехватке вы ощущаете слабость, сонливость, отеки, сухость кожи, выпадение волос и ощущение постоянной усталости. Именно поэтому морскую капусту многие считают почти лекарством. Однако избыток йода так же, как и дефицит, может быть опасен, особенно при аутоиммунных заболеваниях, — предупредила Желянина.

Она подчеркнула, что усвоение йода варьируется, и его содержание в продуктах значительно различается. Кроме того, по словам специалиста, при проблемах с желудочно-кишечным трактом этот процесс и вовсе может быть нарушен.

Оптимальный вариант — употреблять морскую капусту один-два раза в неделю, особенно если в рационе мало рыбы и морепродуктов. А при подозрении на проблемы со щитовидной железой важно не заниматься самолечением, а контролировать уровень ТТГ, Т4, делать УЗИ и обсуждать прием йода со специалистом, — заключила Желянина.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что морская капуста полезна для нервной системы и пищеварения. Однако, по ее словам, чрезмерное потребление этого продукта может вызвать диарею.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
