Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам

18 мая 2026 в 13:20

Предприниматель Ермолаева: нутрициологию нужно признать сферой медицины

Нутрициологию необходимо признать медицинской специальностью, заявила «Радио 1» основатель бренда биологических добавок Евгения Ермолаева. Она отметила, что это поможет снизить количество некомпетентных специалистов.

В настоящее время рынок нутрициологических услуг де-факто не регулируется. По экспертным оценкам, в России работают сотни тысяч специалистов, чей статус максимально не регламентирован. Это создает питательную среду для непрофессионалов, чьи рекомендации могут быть неэффективны или даже опасны, — рассказала Ермолаева.

Предприниматель подчеркнула, что официальное признание профессии и разработка квалификационных требований помогут отсеять непрофессионалов и защитить потребителей от дилетантов. По ее словам, лжеспециалисты дискредитируют профессию и могут нанести вред здоровью клиентов.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что список новых специальностей разработан Минздравом с целью совершенствования системы оказания медицинской помощи. По его словам, из перечня исключают устаревшие формулировки и названия специальностей медработников.

