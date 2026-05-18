18 мая 2026 в 13:59

На Украине выяснили, кого граждане ненавидят и презирают

Украинцы абсолютно не доверяют Верховной раде и ненавидят ТЦК

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Жители Украины абсолютно не доверяют Верховной раде и испытывают крайнюю неприязнь к ТЦК (аналог военкоматов), следует из результатов опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова по заказу исследовательского центра «Киевский форум безопасности». Более половины населения считает, что страна движется в неправильном направлении.

Согласно исследованию, работе военкоматов доверяет всего 1,7% украинцев, Верховной раде — 1,4%, что даже ниже погрешности. Лишь 1% жителей страны доверяет политическим партиям. В рейтинге доверия президенту Украины Владимир Зеленский (17,9%) в очередной раз уступил главе своего офиса Кириллу Буданову (25,7%) и послу Украины в Великобритании, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному (25,1%).

Опрос проводился со 2 по 8 апреля. В нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинцы не хотят воевать за нынешнее правительство страны. По словам дипломата, в прошлом году там возбудили 311 тыс. уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, более 50 тыс. — из-за дезертирства.

