13 мая 2026 в 19:45

Поляки устроили бойню с украинскими подростками в Варшаве

The Warsaw: группа поляков атаковала украинских подростков в Варшаве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Группа из примерно 10 польских граждан совершила жестокое нападение на несовершеннолетних выходцев с Украины в Варшаве, сообщает местное издание The Warsaw. Злоумышленники применили против одного из юношей слезоточивый газ, после чего нанесли ему множественные удары ногами. Другого пострадавшего нападавшие повалили на землю, повредили его личные вещи и предприняли попытку сбросить с моста.

В Варшаве под Свентокшиским мостом поляки жестоко избили подростков с Украины. Одному из них проломили череп, другого, по словам пострадавших, пытались сбросить с моста в Вислу, — говорится в материале.

По словам одного из пострадавших, если бы не наряд полиции, то злоумышленники забили бы их до смерти. Нападавшие скрылись, как только увидели стражей правопорядка. Силовики подтвердили факт нападения на украинцев.

Ранее в центральной части Вроцлава двое местных жителей совершили вооруженное нападение на гражданина Украины во время заключения сделки по купле-продаже транспортного средства. В ходе инцидента 32-летний Дмитрий получил 14 ударов ножом. Нападение произошло неожиданно, когда мужчина уже начал заполнять документы на оформление договора.

Европа
Польша
украинцы
нападения
