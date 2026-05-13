В Польше обнаружили беспилотник неизвестного происхождения

У границы Польши и Украины обнаружили дрон неизвестного происхождения, заявил представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош. По его словам, которые передает РИА Новости, БПЛА могли напечатать на 3D-принтере. Представитель ведомства отметил, что угроза взрыва беспилотника исключена.

Отдел Военной жандармерии в Жешуве <...> выясняет подробности обнаружения дрона в лесу вблизи населенного пункта Бахув Подкарпатского [воеводства], — сказал Роскош.

Ранее беспилотник упал на территорию нефтебазы в Латвии. В Минобороны республики предположили, что дрон мог прилететь со стороны Украины.

До этого опасность атаки БПЛА объявили в нескольких районах Латвии. Кроме того, предупреждение получили и жители Эстонии. Местных жителей попросили укрыться в помещениях.

2 мая Министерство обороны Румынии сообщило, что из-за беспилотников два истребителя ВВС страны были направлены к украинской границе. По данным ведомства, один дрон мог вторгнуться в воздушное пространство страны в районе Килии, однако подтверждающих это доказательств приведено не было.