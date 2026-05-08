Пионы как с открытки, а не жалкие кустики: три подкормки, от которых шапки реально гигантские

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер. Если пропустить подкормку сейчас, летом уже ничего не исправить.

Первая подкормка — сразу после схода снега, когда показались красные ростки. Пионам нужен азот для старта: под куст вносят 15–20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины. Гранулы рассыпают по влажной земле и слегка рыхлят.

Вторая — в период бутонизации. Тут азот убирают и дают фосфор с калием: 15–20 г суперфосфата и 10–15 г сульфата калия. Удобрение заделывают в почву и хорошо поливают — это влияет на размер и яркость цветов.

Третья — сразу после цветения. Те же фосфорно-калийные составы помогают заложить почки на следующий год и восстановить силы куста.

Важно не перекармливать азотом: иначе будет много листьев и мало бутонов. Подкармливайте по влажной почве, не задевая побеги, и раз в пару лет добавляйте компост. Такой подход дает мощные цветоносы и крупные ароматные шапки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
сады
кусты
советы
Марина Макарова
М. Макарова
