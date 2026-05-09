Малина пошла вразнос и лезет куда хочет: поставила границы — и кусты сидят тихо

Малина радует урожаем, но быстро превращается в захватчика: за сезон расползается по грядкам и клумбам. Остановить ее можно без сложных приемов — достаточно задать четкие границы и немного дисциплины в уходе.

Главная причина — мощные корни, дающие поросль на расстоянии до двух метров. Самый надежный способ — физический барьер: вкопайте по периметру пластик или металл на 30–40 см. Альтернатива — геотекстиль: пропускает воду, но не дает корням уйти дальше.

Если хочется максимального контроля, сажайте вкопанные емкости без дна — корневая система будет ограничена. Параллельно раз в 2–3 недели срезайте лишнюю поросль и подкапывайте корешки.

Поливайте умеренно: избыток влаги провоцирует «побеги-разведчики». Осенью удаляйте отплодоносившие ветки, оставляя 4–6 сильных. И присмотритесь к ремонтантным сортам — они меньше расползаются.

Проверяйте малинник весной и осенью — так проще поймать новые побеги на старте и не дать кустам устроить хаос.

