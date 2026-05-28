Малина перестала сбрасывать завязи — помог простой прием с мульчей и обрезкой

Многие радуются пышному цветению малины и уверены, что летом будут собирать ягоды ведрами. Но нередко кусты начинают неожиданно сбрасывать завязи, а урожай оказывается скромным. Причина часто кроется не в сортах и не в подкормках, а в уходе во время цветения.

Опытные садоводы заметили, что малина очень чувствительна к перепадам влажности. Если земля долго оставалась сухой, а потом кусты обильно полили, растение получает стресс и начинает избавляться от части завязей. Чтобы этого не происходило, под кустами советуют укладывать толстый слой мульчи — примерно 8–10 сантиметров компоста или перегноя. При этом важно немного отступить от стеблей. Такой слой помогает удерживать влагу и защищает корни от перегрева.

Еще одна распространенная ошибка — слишком густые кусты. Когда побегов много, малина тратит силы на зелень, а не на ягоды. Кроме того, внутри куста застаивается воздух и быстрее развиваются грибковые болезни. Дачники рекомендуют оставлять по 7–8 крепких побегов, а лишние вырезать уже в июне. Нижние листья тоже можно убрать для лучшего проветривания.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после мульчирования почва под малиной дольше остается влажной даже в жару. Дополнительно она советует поливать кусты только под корень и не мочить листья во время цветения.

Ранее сообщалось, что муравьи сами по себе не страшны, но именно они разносят тлю и превращают ухоженный участок в проблему. Покупная химия работает быстро, но не всем подходит.