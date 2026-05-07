Муравьи сказали «пока-пока»: посыпала корицей и брызнула настоем — участок чистый без химии

Муравьи сами по себе не страшны, но именно они разносят тлю и превращают ухоженный участок в проблему. Покупная химия работает быстро, но не всем подходит. Есть два простых способа, которые действуют мягче и безопасны для семьи и растений.

Первый — обычная корица. Ее запах муравьи не переносят, поэтому достаточно присыпать порошком дорожки и места скопления. Уже через несколько часов насекомые начинают уходить. Минус один: придется повторять, если колония переберется в другое место.

Второй способ — раствор с корвалолом. На 3 литра воды беру чайную ложку корвалола, ложку сахара и немного уксуса. Все перемешиваю и опрыскиваю проблемные зоны: грядки, стволы деревьев, дорожки. Особенно важно пройтись там, где есть тля.

Такие методы не отравляют почву и не вредят животным. При регулярной обработке муравьи просто уходят с участка и не возвращаются.

