Забудьте о бархатцах: этот цветок выгонит с участка тлю, клещей и даже проволочника

Пиретрум, известный также как далматская ромашка, — это не просто красивый цветок для дачи, а настоящий природный защитник вашего участка.

Его главное преимущество перед бархатцами и другими растениями — высокое содержание природных инсектицидов (пиретринов), которые содержатся в соцветиях и эффективно отпугивают и уничтожают вредителей. Посадив пиретрум вдоль забора, вы создадите естественный барьер, который не переносят клещи, а высадив его в теплице — защитите томаты от белокрылки. Это растение работает как живой репеллент против тли, муравьев, проволочника, гусениц, трипсов и паутинного клеща.

При этом пиретрум абсолютно неприхотлив: он прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, не требует сложного ухода, легко переносит засуху и может размножаться самосевом. А если поджечь сухие части растения, едкий дым выгонит комаров и мух.

