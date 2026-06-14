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14 июня 2026 в 15:22

Более 100 беспилотников ВСУ атаковали Россию за последние семь часов

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 110 беспилотников за семь часов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Средства ПВО сбили 110 беспилотников ВСУ за семь часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Дроны уничтожили в период с 07:00 мск до 14:00 мск.

С 07:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях. Также дроны сбили в Московском регионе, в Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что две женщины пострадали в приграничных районах Курской области в результате атак украинских беспилотников, обе госпитализированы. Один дрон атаковал город Рыльск, а второй БПЛА нанес удар по частному дому в деревне Гирьи Беловского района.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве. По его словам, на месте падения обломков работают оперативные службы.

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