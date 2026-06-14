Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 15:20

Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на магазин в Курской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

16-летняя девушка и мужчина пострадали в результате атаки украинского беспилотника на магазин в слободе Белой Беловского района Курской области, сообщил на своем канале в МАКСе губернатор региона Александр Хинштейн. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализируем их в Курске, — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотников на город Саки ночью погибла пожилая мирная жительница. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, назвав произошедшее невосполнимой утратой для семьи.

Также губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб мирный житель. Еще девять человек получили травмы, и сейчас им оказывается помощь.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на поселок Красная Яруга. В частности, сотрудник МЧС получил осколочные ранения лица и глаз, его доставили в Краснояружскую ЦРБ.

Регионы
Курская область
пострадавшие
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный российский генерал скончался в возрасте 79 лет
Более 100 беспилотников ВСУ атаковали Россию за последние семь часов
Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на магазин в Курской области
В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения»
Стало известно, что обсудят Лавров и глава МИД Турции на личной встрече
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Наводнение на Кубани, ситуация 14 июня: прорыв дамбы, режим ЧС, угроза Сочи
Дэвид Бекхэм резко отреагировал на вопрос о конфликте с сыном
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июня: где и как купить, талоны
Песков ответил на вопрос о поздравлении Трампа с днем рождения
Стало известно о «начинке» атаковавшего Орел БПЛА
В Израиле считают, что тысячи трупов палестинцев никогда не опознают
В Израиле назвали условие прекращения наступления ЦАХАЛ в Ливане
Белоусов и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Китайский кроссовер за 6 млн рублей дотла сгорел на российской трассе
Политолог назвал вероятную цель Зеленского на ближайшее будущее
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
На военной базе США задержали двух беглецов с 50 кг наркотиков
На Западе не увидели реакции ЕС на биолаборатории на Украине
«Вас предупреждали»: во Франции потребовали прекратить помогать Украине
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.