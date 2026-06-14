Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на магазин в Курской области

Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на магазин в Курской области

16-летняя девушка и мужчина пострадали в результате атаки украинского беспилотника на магазин в слободе Белой Беловского района Курской области, сообщил на своем канале в МАКСе губернатор региона Александр Хинштейн. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализируем их в Курске, — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотников на город Саки ночью погибла пожилая мирная жительница. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, назвав произошедшее невосполнимой утратой для семьи.

Также губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб мирный житель. Еще девять человек получили травмы, и сейчас им оказывается помощь.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на поселок Красная Яруга. В частности, сотрудник МЧС получил осколочные ранения лица и глаз, его доставили в Краснояружскую ЦРБ.