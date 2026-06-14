В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения»

Министерство внутренних дел Армении сообщило о раскрытии дела о вандализме в мемориале, посвященном героям Великой Отечественной войны «Мать Армения» в Гюмри. Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали и задержали 41-летнего вандала.

14 июня поступила достоверная информация о том, что 9 июня около 15:00 (14:00) 41-летний мужчина, житель 2-го района Муша города Гюмри, оторвал буквы от памятников. В тот же день, в 08:40 (07:40 мск) утра, он был обнаружен, задержан и доставлен в Ширакское областное управление уголовного розыска, где признался в содеянном, — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Гюмрийский мемориальный комплекс «Мать Армения» подвергся акту вандализма. Неизвестные повредили плиты, посвященные городам-героям Великой Отечественной войны.

До этого следователи возбудили уголовное дело против хулиганов, которые прикуривали от Вечного огня в подмосковном Реутове. Ночью 28 мая несколько нетрезвых людей подошли к военному памятнику и демонстративно прикурили свои сигареты.