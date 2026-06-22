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22 июня 2026 в 17:43

Стала известна судьба рейса Гюмри — Москва, подавшего сигнал тревоги

Пассажиры рейса Гюмри — Москва вылетели из Махачкалы на резервном самолете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рейс DP-856 по маршруту Гюмри — Москва вылетел из Махачкалы в 16:39 мск, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа». Как уточнили представители перевозчика, для выполнения полета был задействован резервный самолет.

Рейс DP-856 (Гюмри — Москва) вылетел из Махачкалы в Москву в 16:39 (мск). Для выполнения полета задействовано резервное воздушное судно, — сказано в сообщении.

Ранее пассажирский самолет, следовавший рейсом из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги во время полета и начал снижение. Согласно данными Flightradar, Boeing 737 вылетел из Гюмри в 11:24 мск. Менее чем через час после взлета, находясь в воздушном пространстве над Дагестаном, лайнер передал сигнал general emergency. После этого воздушное судно снизилось до высоты около трех тысяч метров.

Вскоре появилась информация, что в самолете сработал один из датчиков. В «Победе» уточнили, что экипаж действовал строго по инструкции, командир воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в Махачкале. По предварительным данным, никто не пострадал.

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