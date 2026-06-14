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14 июня 2026 в 15:57

Мужчина из Индии уже пять лет стоит на одном месте ради обета богу Шиве

Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press
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В Индии мужчина на протяжении пяти лет неподвижно стоит на одном месте ради духовного просветления, сообщает индийский телеканал Taaza TV. Даулат Гири Джи Махардж дал обет «кхада тапасья» в честь бога Шивы.

Суть этой практики состоит в том, чтобы простоять на одном месте 12 лет подряд. Согласно вере, после этого человек получит духовную энергию и «призовет» божество. На видео мужчина отказывается разминать ноги и даже не садится на отдых. Спит Махардж тоже стоя, опираясь на специальную конструкцию, которая не дает упасть.

Из-за непрекращающейся нагрузки у мужчины сильно отекли и потемнели ноги и нарушилось кровообращение. Однако за мужчиной присматривают волонтеры при местном храме: обрабатывают его ноги мазями и следят за их состоянием.

Ранее протоиерей Дмитрий Галкин заявил, что верующие, которые приходят к мощам святого Иоанна Кронштадтского, по молитве обретают утешение, душевную стойкость и помощь чудесного характера. Священник подчеркнул, что еще при жизни отец Иоанн был наделен дарами чудотворения и прозорливости.

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