Священник назвал святого, возле мощей которого совершаются чудеса

Тысячи верующих приходят к мощам святого Иоанна Кронштадтского и по молитве обретают утешение, душевную стойкость и помощь чудесного характера, рассказал РИА Новости старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге протоиерей Дмитрий Галкин. Сегодня, 14 июня, Русская православная церковь отмечает день памяти и канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Сегодня люди, приходящие к гробнице святого, обретают утешение и разную помощь явно чудесного характера, например, они выздоравливают или меняется течение тяжелой болезни. Отчасти это можно объяснить успехами медицины, но мы знаем, что лечит врач, а исцеляет — Бог. Это единство Божиих и человеческих усилий, — заявил собеседник агентства.

Протоиерей напомнил, что еще при жизни Иоанн Кронштадтский был наделен дарами чудотворения и прозорливости. Он пользовался огромным почитанием как среди знатных людей, так и в простом народе. Галкин также упомянул поговорку, бытующую в Иоанновском монастыре. Согласно ей, то, о чем люди просят в молитве ко святому Иоанну, «исполняется если не сегодня, то завтра».

По его словам, чаще всего помощь святого выражается в обретении человеком внутренней стойкости. Именно ее, по мнению протоиерея, нередко не хватает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — вместе со стойкостью приходят опора и надежда на Господа, и выход из положения становится очевидным.

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