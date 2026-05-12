Католикос-патриарх всея Грузии Шио III взошел на престол

Избранный католикос-патриарх всея Грузии Шио III официально взошел на престол, сообщает ТАСС. Интронизация нового главы Грузинской православной церкви проходит у мцхетского храма Светицховели.

По информации журналистов, в храме присутствуют архиереи, члены Священного синода и священники. Также в нем находятся президент Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил официальное поздравление митрополиту Шио по случаю его избрания католикосом-патриархом всея Грузии. В своем послании предстоятель РПЦ отметил, что сестринские Церкви издревле связаны на протяжении общей истории.

В понедельник, 11 мая, расширенное церковное собрание избрало 142-м католикосом-патриархом всея Грузии владыку Шио, который ранее исполнял обязанности местоблюстителя после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. За его кандидатуру было отдано 22 голоса из 39. Второй кандидат, владыка Иов (Акиашвили), набрал девять голосов, а за третьего претендента, владыку Григола (Бербичашвили), проголосовали семь архиереев.