В Грузии избрали нового патриарха

Расширенное церковное собрание избрало 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии владыку Шио, который ранее исполнял обязанности местоблюстителя после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. За его кандидатуру было отдано 22 голоса из 39, сообщает ТАСС.

Католикосом-Патриархом автокефальной апостольской православной церкви всея Грузии избран митрополит Шио, — сказал владыка Анания.

По его словам, второй кандидат, владыка Иов (Акиашвили), набрал девять голосов, а за третьего претендента, владыку Григола (Бербичашвили), проголосовали семь архиереев. Один бюллетень был признан негодным и аннулирован.

Новоизбранный предстоятель будет носить имя Шио III. Как объявили на собрании, его полный титул — святейший и блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Бичвинты и Цхум-Абхазии.

Шио III также официально сообщил, что торжественная церемония его интронизации назначена на 12 мая. Масштабное духовное мероприятие пройдет в историческом храме Светицховели.