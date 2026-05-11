Названа дата интронизации нового патриарха Грузии

Избранный патриарх Шио III официально сообщил, что торжественная церемония его интронизации назначена на 12 мая. Масштабное духовное мероприятие пройдет в историческом храме Светицховели, передает ТАСС.

Служба начнется в 10 часов утра, — сообщил Шио III.

Ранее стало известно, что расширенное церковное собрание избрало 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии владыку Шио. До этого он исполнял обязанности местоблюстителя после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. За его кандидатуру было отдано 22 голоса из 39.

Предыдущий католикос-патриарх всея Грузии, Илия II, ушел из жизни в тбилисской клинике, куда его привезли за день до этого. Ему было 93 года. Прощание и похороны прошли 22 марта в Сионском соборе столицы, как он сам завещал.