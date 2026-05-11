Названа дата интронизации нового патриарха Грузии

Интронизация грузинского патриарха Шио III назначена на 12 мая

Избранный патриарх Шио III официально сообщил, что торжественная церемония его интронизации назначена на 12 мая. Масштабное духовное мероприятие пройдет в историческом храме Светицховели, передает ТАСС.

Служба начнется в 10 часов утра, — сообщил Шио III.

Ранее стало известно, что расширенное церковное собрание избрало 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии владыку Шио. До этого он исполнял обязанности местоблюстителя после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. За его кандидатуру было отдано 22 голоса из 39.

Предыдущий католикос-патриарх всея Грузии, Илия II, ушел из жизни в тбилисской клинике, куда его привезли за день до этого. Ему было 93 года. Прощание и похороны прошли 22 марта в Сионском соборе столицы, как он сам завещал.

