Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон принял футболистов и тренерский штаб Пари Сен-Жермен в Елисейском дворце после победы команды в Лиге чемпионов. Торжественная встреча состоялась на следующий день после финального матча главного клубного турнира Европы.

Накануне ПСЖ завоевал трофей, обыграв в финале «Арсенал». Основное время завершилось со счетом 1:1, а победитель определился в серии пенальти — 4:3 в пользу французского клуба.

На приеме присутствовали игроки команды, тренеры и представители руководства клуба. Среди приглашенных был и российский голкипер Матвей Сафонов, защищавший ворота ПСЖ.

Во время выступления Макрон поздравил команду с успехом и высоко оценил ее выступление в турнире. Президент Франции назвал ПСЖ величайшим клубом Европы и отметил, что команда заставила своих болельщиков переживать до последних секунд финального матча. После речи Макрон сделал с игроками совместную фотографию.

Ранее стало известно, что беспорядки, вспыхнувшие во Франции после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, привели к массовым задержаниям. По предоставленным данным, уже по всей стране задержали 326 человек.