Патриарх Грузии Илия II ушел из жизни в клинике Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни, сообщает грузинский телеканал «Мтавари Архи». По информации источника, журналисты дежурят у медучреждения в ожидании официального подтверждения смерти. Ожидается, что заявление должен сделать местоблюститель патриарха владыка Шио.

В возрасте 93 лет в клинике скончался Католикос-Патриарх Грузии Илия II, — говорится в сообщении.

Ранее патриархия сообщала об экстренной госпитализации Илии II в Тбилиси из-за резкого ухудшения самочувствия и массивного желудочного кровотечения. Состояние тогда характеризовали как «проблематичное, но стабильное».

