17 марта 2026 в 21:40

Патриарх Грузии Илия II ушел из жизни в клинике

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II Католикос-патриарх всея Грузии Илия II Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни, сообщает грузинский телеканал «Мтавари Архи». По информации источника, журналисты дежурят у медучреждения в ожидании официального подтверждения смерти. Ожидается, что заявление должен сделать местоблюститель патриарха владыка Шио.

В возрасте 93 лет в клинике скончался Католикос-Патриарх Грузии Илия II, — говорится в сообщении.

Ранее патриархия сообщала об экстренной госпитализации Илии II в Тбилиси из-за резкого ухудшения самочувствия и массивного желудочного кровотечения. Состояние тогда характеризовали как «проблематичное, но стабильное».

До этого в Тбилиси скончался бессменный руководитель Тбилисского русского драматического театра Николай Свентицкий. Режиссеру было 69 лет. При жизни он внес неоценимый вклад в развитие литературного и сценического диалога, за что был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Награду ему вручили в том числе и за укрепление российско-грузинских культурных связей.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

