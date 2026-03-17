Патриарх Илия II попал в реанимацию в Тбилиси Патриархия Грузии сообщила о госпитализации католикоса-патриарха Илии II

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II был экстренно госпитализирован в Тбилиси после резкого ухудшения самочувствия, сообщает патриархия. В данный момент 93-летний глава церкви находится под наблюдением врачей в Кавказском медицинском центре.

В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья его Святейшество и Блаженство, католикос-патриарх всея Грузии Илия II в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре. Состояние проблематичное, однако стабильное, — рассказали в патриархии.

Причиной госпитализации стало массивное желудочное кровотечение, из-за чего пациента поместили в отделение интенсивной терапии, уточняет РИА Новости. Несмотря на серьезность ситуации, медики стараются держать показатели под контролем.

