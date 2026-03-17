Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 09:55

Патриарх Илия II попал в реанимацию в Тбилиси

Патриархия Грузии сообщила о госпитализации католикоса-патриарха Илии II

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II был экстренно госпитализирован в Тбилиси после резкого ухудшения самочувствия, сообщает патриархия. В данный момент 93-летний глава церкви находится под наблюдением врачей в Кавказском медицинском центре.

В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья его Святейшество и Блаженство, католикос-патриарх всея Грузии Илия II в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре. Состояние проблематичное, однако стабильное, — рассказали в патриархии.

Причиной госпитализации стало массивное желудочное кровотечение, из-за чего пациента поместили в отделение интенсивной терапии, уточняет РИА Новости. Несмотря на серьезность ситуации, медики стараются держать показатели под контролем.

Ранее в Тбилиси скончался Николай Свентицкий — заслуженный деятель искусств РФ и бессменный руководитель Тбилисского русского драматического театра. Режиссеру было 69 лет. При жизни он внес неоценимый вклад в развитие литературного и сценического диалога, за что был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Награду ему вручили в том числе и за укрепление российско-грузинских культурных связей.

госпитализации
Грузия
больницы
Тбилиси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.