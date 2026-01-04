Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 14:13

Из жизни ушел основатель «Русского клуба» в Грузии

В Грузии скончался основатель «Русского клуба» Свентицкий

Фото: Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости
В Тбилиси скончался Николай Свентицкий — заслуженный деятель искусств РФ и бессменный руководитель Тбилисского русского драматического театра, о его кончине сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) «Русский клуб». Режиссеру было 69 лет.

Сегодня не стало Николая Свентицкого, — информировал клуб.

Основанный Свентицким клуб стал одной из крупнейших площадок для объединения соотечественников и продвижения культурных проектов. Будучи учредителем и представителем Международной федерации русскоязычных писателей в Грузии, режиссер также внес неоценимый вклад в развитие литературного и сценического диалога. В 2009 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» «за большой вклад в развитие русской культуры и искусства, укрепление российско-грузинских культурных связей».

Ранее Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко сообщил о смерти заслуженного артиста России Романа Улыбина. Он был ведущим солистом оперы и управляющим оперной труппой.

Грузия
режиссеры
Тбилиси
театры
смерти
