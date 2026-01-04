Ушел из жизни оперная легенда России

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко сообщил о смерти заслуженного артиста России Романа Улыбина. Он был ведущим солистом оперы и управляющим оперной труппой.

Певец пришел в театр в начале 1990-х годов и прошел путь от стажера до одного из самых востребованных мастеров и руководителя коллектива. За годы работы он создал множество ярких образов, от зловещего Мефистофеля до благородного Раймондо.

С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине ведущего солиста оперы, заслуженного артиста РФ, управляющего оперной труппой Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Романа Геннадьевича Улыбина, — указали в театре.

Талант Улыбина был отмечен двумя номинациями на национальную театральную премию «Золотая маска». В театре его уход назвали невосполнимой личной утратой, потерей не только выдающегося артиста и руководителя, но и близкого друга. Информация о дате и месте прощания с артистом будет объявлена дополнительно.

