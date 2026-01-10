Вашингтонской национальной опере пришлось переехать из-за Трампа

Вашингтонская национальная опера объявила о переносе своих выступлений из Центра Джона Ф. Кеннеди, который взял под свой контроль американский лидер Дональд Трамп, сообщает The Guardian. Еще в декабре республиканец переименовал культурное учреждение в Трамп-Кеннеди-центр. Художественный руководитель национальной оперы США также сослался на пошатнувшееся доверие спонсоров и снизившиеся доходы от продажи билетов.

Сегодня Вашингтонская национальная опера объявила о своем решении добиваться мирного досрочного расторжения соглашения о сотрудничестве с Центром Кеннеди и возобновить свою деятельность в качестве полностью независимой некоммерческой организации, — сказано в заявлении.

Опера располагалась в здании Кеннеди-центра с 1971 года. Известно, что организаторы уже нашли альтернативные площадки, но договоры аренды еще не заключены.

Ранее сообщалось, что конгрессвумен-демократ Джойс Битти подала в суд на Трампа из-за переименования Кеннеди-центра в Трамп-Кеннеди-центр без одобрения конгресса. Она требует переименовать центр обратно, признав решение недействительным и безосновательным. Битти добавила, что во время заседания, когда обсуждалась смена названия, ей отключили микрофон.