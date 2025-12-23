Очередное переименование достопримечательности обернулось для Трампа иском

Конгрессвумен-демократ Джойс Битти подала в суд на президента США Дональда Трампа из-за переименования Кеннеди-центра в Трамп-Кеннеди-центр без одобрения конгресса, пишет американское агентство Bloomberg. По ее словам, изменение названия Центра исполнительских искусств имени Кеннеди — это «умышленное нарушение закона ради удовлетворения тщеславия обвиняемого Трампа».

На президента Дональда Трампа подали в суд за то, что на прошлой неделе он добавил свое имя к названию ведущего вашингтонского художественного центра — Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди — без одобрения Конгресса. <…> [Иск подала] член палаты представителей США Джойс Битти, демократ от штата Огайо, — говорится в материале.

Битти требует переименовать Центр обратно, признав решение недействительным и безосновательным. Она добавила, что во время заседания, когда обсуждалась смена названия, ей отключили микрофон и не дали выразить недовольство.

Ранее сообщалось, что на восточной стене здания, где раньше была только надпись в память о 35-м президенте США, теперь указано: «Дональд Трамп», а под ней — «Центр исполнительских искусств памяти Джона Кеннеди». Как поясняли ранее в Белом доме, учреждение официально получило двойное наименование.