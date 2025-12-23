Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:07

Очередное переименование достопримечательности обернулось для Трампа иском

Конгрессвумен Битти подала в суд на Трампа из-за переименования Кеннеди-центра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Конгрессвумен-демократ Джойс Битти подала в суд на президента США Дональда Трампа из-за переименования Кеннеди-центра в Трамп-Кеннеди-центр без одобрения конгресса, пишет американское агентство Bloomberg. По ее словам, изменение названия Центра исполнительских искусств имени Кеннеди — это «умышленное нарушение закона ради удовлетворения тщеславия обвиняемого Трампа».

На президента Дональда Трампа подали в суд за то, что на прошлой неделе он добавил свое имя к названию ведущего вашингтонского художественного центра — Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди — без одобрения Конгресса. <…> [Иск подала] член палаты представителей США Джойс Битти, демократ от штата Огайо, — говорится в материале.

Битти требует переименовать Центр обратно, признав решение недействительным и безосновательным. Она добавила, что во время заседания, когда обсуждалась смена названия, ей отключили микрофон и не дали выразить недовольство.

Ранее сообщалось, что на восточной стене здания, где раньше была только надпись в память о 35-м президенте США, теперь указано: «Дональд Трамп», а под ней — «Центр исполнительских искусств памяти Джона Кеннеди». Как поясняли ранее в Белом доме, учреждение официально получило двойное наименование.

США
демократы
иски
суды
Дональд Трамп
переименования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин назвал виновников украинского конфликта
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.