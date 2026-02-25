У бывшего депутата Госдумы хотят отсудить 10 млрд рублей

Генеральная прокуратура подала в Ленинский районный суд Краснодара иск против бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева, чтобы конфисковать активы на сумму 10 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники. Ответчиками по делу выступают девять физических лиц, включая самого Исаева, его нынешнюю и бывшую жену, а также детей. Кроме того, в список ответчиков входят восемь юридических лиц, среди которых Газтрансбанк и владелец отеля Marriott в Краснодаре.

По версии надзорного ведомства, Исаев, будучи депутатом в 2007–2011 годах, использовал служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения. Получив доступ к служебной информации и возможность взаимодействовать с органами власти, он завладел государственными землями в Краснодаре площадью 615 га. Подконтрольные ему компании участвовали в аукционах, имитируя конкуренцию, а затем выкупили земли по льготной цене, обязавшись построить соцобъекты, но отказались от этих планов.

Прокуратура требует обратить в доход государства доли семьи Исаева в Газтрансбанке (более 90%), компаниях «Центр-отель», «Южный ресурс», «Сармат» и других, а также 127 земельных участков, 43 нежилых здания и 21 жилой дом и квартиру, оформленные на родственников. Совокупная стоимость активов оценивается в 10 млрд рублей. Предварительное заседание назначено на 10 марта.

Ранее Краснодарский суд изъял у экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения имущество на сумму свыше 20 млрд рублей. Под обращение в доход государства попали 19 предприятий, сотни объектов недвижимости и ценные бумаги. Следствие установило, что парламентарий требовал откаты с дорожных подрядов и отмывал средства через благотворительный фонд.