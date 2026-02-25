Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:53

Модельеру и экс-сотруднице МО вынесли приговор по делу об афере с ИВЛ

Суд в Москве приговорил модельера и экс-сотрудницу МО РФ к шести годам колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Басманный суд Москвы вынес приговор первому замдиректора «Главного военно-строительного управления № 4» Ларисе Леонтьевой и дизайнеру одежды Ферутдину Закирову за мошенничество при закупках аппаратов ИВЛ для Минобороны России, сообщает РИА Новости. Им назначили по шесть лет колонии по делу о поставке некачественной медтехники в разгар пандемии коронавируса.

Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со штрафом 700 тыс. рублей в доход государства, — огласил решение судья.

Согласно материалам дела, весной 2020 года прежний глава Минобороны Сергей Шойгу поручил закупить медоборудование для 16 госпиталей. Но из-за ажиотажа возникли трудности с поставками аппаратов ИВЛ из Европы и США. Тогда Закиров предложил Леонтьевой договориться с партнерами из Китая.

При его содействии российские военные закупили 350 аппаратов ИВЛ за 400 млн рублей. Однако оказалось, что вместо медоборудования в госпитали были поставлены аппараты для улучшения качества сна по завышенной цене. Леонтьеву и Закирова арестовали, своей вины они не признают.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ Игоря Рутько. Его обвиняют в получении взяток на сумму 30,2 млн рублей.

