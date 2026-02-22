Звонок ценой в миллион: операторы заплатят абоненту за мошенников?

В Госдуме предложили обязать операторов связи возмещать клиентам украденные мошенниками деньги. Соответствующие поправки глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков намерен внести в пакет законопроектов «Антифрод 2.0», который сейчас находится на рассмотрении парламента. Вместе с экспертами разбираемся, к чему приведет эта инициатива, как она отразится на эффективности борьбы с мошенниками и кошельках абонентов.

Что известно о готовящихся поправках

Мобильные операторы могут нести солидарную с банками финансовую ответственность, если проигнорируют предупреждение о мошенническом звонке, такая норма готовится ко второму чтению антифрод-пакета законов, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это создаст действенный стимул для компаний активнее выявлять и блокировать сомнительные номера.

Как объяснил Аксаков, если оператор не сообщил человеку, что ему звонит аферист, и не заблокировал номер, то должен будет разделить финансовую ответственность с банком. Планируется, что ответственность распределят по-честному: банки следят за странными переводами, а операторы — за подозрительными номерами. Это должно подстегнуть сотовые компании активнее внедрять защиту, как это уже сделали банки.

Депутат обратил внимание на существенный дисбаланс в действующей редакции законопроекта. Если для банков там прописаны по-настоящему крупные штрафы, то ответственность операторов связи ограничена лишь суммой, которая была на счете у пострадавшего. Новые поправки призваны это исправить: их принятие обяжет телеком-компании выплачивать компенсацию в полном объеме украденного. «Потерял миллион — значит, миллион должны заплатить», — пояснил депутат.

Сколько денег россияне потеряли из-за мошенников в 2025 году

Масштабы телефонного и интернет-мошенничества в России продолжают расти. Согласно данным Центробанка за прошлый год, злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 29,3 млрд рублей — это на 6,4% больше, чем годом ранее. Примечательно, что количество успешных атак выросло еще сильнее: число мошеннических транзакций подскочило на треть, достигнув почти 1,6 млн случаев.

Основной удар приходится на физических лиц. Чаще всего (более чем в 60% случаев) аферисты охотятся за данными банковских карт, однако самым быстрорастущим каналом в 2025 году стали прямые хищения со счетов — их количество выросло в 2,7 раза. При этом система возвратов работает с точностью до наоборот: банки смогли вернуть пострадавшим лишь 5,9% от украденной суммы (1,7 млрд рублей), и этот показатель упал по сравнению с предыдущим годом (2,7 млрд рублей).

Как будет работать солидарная ответственность за мошеннические звонки

Внесенный в Госдуму в конце прошлого года законопроект призван обеспечить взаимодействие между антифрод-системами банков и операторов связи, рассказала в беседе с NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Речь идет об ответственности мобильных операторов за отсутствие мер по блокировке подозрительных номеров, используемых мошенниками, и только в рамках возбужденных уголовных дел. Поскольку инициатива уже прошла первое чтение, велика вероятность ее принятия, возможно, с некоторыми поправками», — пояснила эксперт.

Как эффективнее бороться с мошенниками

По мнению эксперта Института экономики роста имени П. А. Столыпина, члена генерального совета «Деловой России» Олега Николаева, операторы с опаской относятся к перспективе полной компенсации ущерба от действий мошенников, к большинству которых они технически не имеют отношения (преступления совершаются уже в банковской инфраструктуре).

«Чтобы и волки были сыты, и овцы целы, необходимо принципиально изменить подход к проблеме. Начать стоит с того, что и сам пользователь должен нести определенную ответственность за свои действия», — полагает собеседник NEWS.ru.

Эксперт предложил механизм добровольного страхования: каждый пользователь финтехпродуктов (счетов различного типа) мог бы застраховать их от мошеннических действий. Пользователь вправе отказаться от страховки, если уверен, что способен самостоятельно распознать аферу и противостоять ей. Но в случае согласия и оплаты определенного тарифа государство гарантирует безусловную компенсацию ущерба (вероятно, с установлением верхнего порога выплат).

Николаев напомнил, что по аналогичному принципу работает система страхования банковских вкладов, где страховые взносы в АСВ в конечном счете также оплачивает клиент. Если же банк или оператор нарушили свои обязательства, им предъявляется регрессный иск, и доля ущерба взыскивается с них задним числом, резюмировал специалист.

Иного мнения придерживается ведущий эксперт в области IT, владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Я не считаю правильным перекладывать на оператора финансовые издержки, возникшие в результате преступных действий мошенников. Мы же не возлагаем на банки ответственность за кражу денег аферистами», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Что будет, если законопроект примут

Безусловно, принятие закона повысит эффективность борьбы с телефонным мошенничеством, уверена Мери Валишвили. Однако, по ее словам, возникает вопрос: за счет каких средств операторы будут компенсировать убытки пострадавшим?

Существенного роста тарифов на связь ожидать не стоит, поскольку за ними следит ФАС, заметила экономист. С другой стороны, абоненты фактически получают своего рода страховку от потенциально крупных потерь, что можно считать положительным эффектом.

Законодатель, по мнению Валишвили, может предусмотреть ограничения на перекладывание затрат на абонентов и обязать операторов выплачивать компенсации из нераспределенной прибыли или целевых фондов.

