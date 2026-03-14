14 марта 2026 в 13:27

В Японии всерьез задумались об отмене санкций на российскую нефть

Депутат Мунэо Судзуки призвал Японию отменить санкции на российскую нефть

Правительству Японии следует в кратчайшие сроки отменить санкции на российскую нефть, такое мнение высказал депутат верхней палаты парламента островного государства Мунэо Судзуки. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ограничениях нет никакого смысла. Судзуки напомнил, что 10% от всего сжиженного природного газа Япония поставляет именно из России.

Сейчас Япония покупает 10% СПГ из России и немного нефти. Если отменят санкции, то вырастет объем закупок СПГ и нефти. Для Японии нет никакого смысла в санкциях против России. Мы должны как можно скорее отменить экономические санкции, — убежден депутат.

Он озвучил данное предложение на заседании правящей Либерально-демократической партии, посвященном стабильным поставкам энергии в Японию. Судзуки подчеркнул, что продолжит настаивать на отмене санкций.

Ранее министр энергетики Румынии Богдан Иван предложил объявить кризис в энергетике из-за резкого подорожания топлива в стране на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, глава ведомства призвал возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа.

