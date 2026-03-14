Румыния оказалась в шаге от кризиса в энергетике Минэнерго Румынии предложило объявить кризис в энергетике из-за цен на топливо

Министр энергетики Румынии Богдан Иван предложил объявить кризис в энергетике из-за резкого подорожания топлива в стране на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Digi 24. Кроме того, глава ведомства призвал возобновить работу НПЗ «Лукойла». Министр направил письмо лидерам партий правящей коалиции и премьер-министру.

Если ситуация на Ближнем Востоке не будет урегулирована и эскалация цен на топливо будет продолжаться, то благодаря этим мерам у правительства будут правовые рамки для немедленного вмешательства, чтобы смягчить, насколько возможно, негативные последствия для кошельков румын и компаний, — сказал Иван.

Как считает министр, правительство Румынии должно снизить налоги и акцизы. Кроме того, он предложил ввести потолок на продажу нефтепродуктов и оказать помощь работникам сельского хозяйства, а также отказаться от добавки биоэтанола в топливо на АЗС.

Ранее посол России в Румынии Владимир Липаев рассказал, что государство ввело надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих компании ЛУКОЙЛ. По словам дипломата, министерство энергетики страны назначило специального чиновника для контроля за работой российских активов.