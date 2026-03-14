14 марта 2026 в 11:50

Румыния оказалась в шаге от кризиса в энергетике

Минэнерго Румынии предложило объявить кризис в энергетике из-за цен на топливо

Министр энергетики Румынии Богдан Иван предложил объявить кризис в энергетике из-за резкого подорожания топлива в стране на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Digi 24. Кроме того, глава ведомства призвал возобновить работу НПЗ «Лукойла». Министр направил письмо лидерам партий правящей коалиции и премьер-министру.

Если ситуация на Ближнем Востоке не будет урегулирована и эскалация цен на топливо будет продолжаться, то благодаря этим мерам у правительства будут правовые рамки для немедленного вмешательства, чтобы смягчить, насколько возможно, негативные последствия для кошельков румын и компаний, — сказал Иван.

Как считает министр, правительство Румынии должно снизить налоги и акцизы. Кроме того, он предложил ввести потолок на продажу нефтепродуктов и оказать помощь работникам сельского хозяйства, а также отказаться от добавки биоэтанола в топливо на АЗС.

Ранее посол России в Румынии Владимир Липаев рассказал, что государство ввело надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих компании ЛУКОЙЛ. По словам дипломата, министерство энергетики страны назначило специального чиновника для контроля за работой российских активов.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
